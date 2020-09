Ibrahimovic positivo al Coronavirus: ‘Il virus mi sfida, pessima idea’

Il calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al coronavirus ed è quindi in isolamento. Lo svedese, annuncia il club, “è risultato positivo al tampone effettuato per la partita odierna, Milan-Bodo/Glimt. Informate le autorità sanitarie competenti, il giocatore è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi”.

“Sono risultati negativo al Covid ieri e positivo oggi. Nessun sintomo né nulla. Il Covid ha avuto il coraggio di sfidarmi. Pessima idea”, ha scritto il campione in una storia su Instagram, dopo essere risultato positivo al tampone.