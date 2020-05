I tre dell’Apocalisse

Di Maio, Zingaretti e Conte sono i cavalieri dell’Apocalisse.

Non si mettono d’accordo e la gente muore di fame. Imprese chiuse, stipendi bloccati, serrande abbassate, poco cibo sulla tavola. Si parla di far ripartire il Paese, ma come? Basta chiacchiere, l’Italia ha bisogno di fatti.

Cosa serve? Una rivoluzione? Gli Italiani sono ancora capaci di scendere in piazza come fece Masaniello anni fa!

ORA BASTA!

Troppe lacrime sono state e saranno ancora versate per colpa di incapaci!

Dove sono i fondi che avete promesso? Gli aiuti nazionali? Tante pratiche da compilare e pochi risultati.