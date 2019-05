I giovani genovesi in piazza per difendere l’ambiente

FridaysForFuture, a distanza di due mesi dall’ultima manifestazione i giovani genovesi scendono nuovamente in piazza per sensibilizzare cittadinanza e istituzioni sul tema ambientale. In Italia, le città mobilitate sono 126. Gli attivisti si incontrano ai giardini antistanti la Stazione di Genova Brignole, in viale Caviglia.

Il raduno degli attivisti e dei cittadini a Genova è previsto alle ore 9 in viale Enrico Caviglia (Giardini di Brignole). Da qui, alle 9.40, il corteo si incammina per arrivare alle ore 11.30 in piazza Matteotti, dove sono previsti musica e interventi, il tutto alimentato dall’energia prodotta dalle biciclette.

Tra i principali obiettivi dei giovani c’è quello di portare i governi, italiani e non, a ridurre in misura significativa i rischi e gli impatti dei cambiamenti climatici, e la richiesta che venga rispettato l’Accordo di Parigi, ovvero che l’aumento di temperatura globale non oltrepassi i 1.5º C e che la giustizia climatica diventi una delle prerogative al modello di sviluppo.