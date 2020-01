I 25 giovani calciatori più prolifici nati dopo il 2000

ALPHONSO DAVIES 2000, nato in un campo profughi Ganese , a 5 anni si trasferisce in Canada ed ora terzino titolare del Bayern monaco. TIMOTHY WEAH 2000, primo calciatori del 2000 ad esordire nella nazionale degli USA. FERRAN TORRES 2000, campione della Spagna u19 con firma in finale, gioca nel Valencia da quando aveva 6 anni e ha già più di 70 presenze nel club. VAN DER BERG 2001, klopp vede in lui grosse potenzialità, ancora nessun esordio nel Liverpool ma la dietro ce van dijk. TONALI 2000, giocatore completo a centrocampo comanda lui a Brescia cosi come i calci piazzati, su di lui già mezza Europa. ANGEL GOMES 2000 cugino di nani, più giovane ad esordire nel Manchester United dal 1953, primo calciatore del 2000 ad esordire in premier. RYAN SESSEGNON 2000 30 milioni sborsati dal Tottenham, velocità sconvolgente più giovane a segnare in Championship e fa cup, tripletta a 17 anni. ANDER BARRENETXEA 2001, real socied 60 milioni la sua clausola rescissoria, gol al Real Madrid e migliore in campo contro il Getafe, lascia lo stadio con una bicicletta noleggiata. HAALAND 2000 tripletta all’esordio in 23 minuti con il Dortmund, tripletta all’esordio in champions contro Genk. MASON GREENWOOD 2001 gioca nel Manchester united da quando aveva 6 anni, a 17 anni il secondo più giovane ad esordire in champions League, sempre a 17 anni il più giovane a segnare in Europa League. EDUARDO CAMAVINGA 2002 giocatore del mese in Ligue one, a 16 anni 96,6 passaggi completati. RODRYGO 2001, 45 milioni pagati dal real, all’esordio subito gol in champions League 4 partite 4 gol e due assist era destinato al real Madrid B. MYRON BOADU 2001 terzo anno in prima squadra, 15 gol in stagione rifiutato dall’Arsenal. JONATHAN DAVID 2000, con la nazionale canadese 11 gol in 10 partite, 30 invece con il Genk in 1 anno e mezzo. YOUSSUFA MOUKOKU 2004, gioca con i 2001 più giovane a segnare in Youth League, nike lo ha blindato fino al 2029 con contratto da 10 milioni. MAX A’RONS 2000 miglior giovane della Championship e inserito nella squadra dell’anno 2019 con il Norwich. TAKEFUSA KUBO 2001, ha giocato già per Barcellona e real Madrid a 18 anni il più giovane ad esordire nella competizione cinese, ora in prestito al Maiorca. SEBASTIANO ESPOSITO 2002 più giovane ad esordire nella storia dell’inter. REINER JESUS 2002 vince campionato e Copa Libertadores a 18 anni, studia Zidane. Il Real Madrid lo acquista a 35 milioni. PEDRO DELLA VEGA 2001 nominato dall’afa miglior prospetto di tutte le giovanili del paese argentino. GABRIEL MARTINELLI 2001, “Klopp ha detto che uno come lui nasce una volta ogni 100 anni” più giovane a fare doppietta in Europa. ANSU FATI 2002, secondo più giovane di sempre a esordire con il club, primo nella storia del barca a esordire in champions e terzo nella storia della Liga. PHIL FODEN 2000, a 19 anni già giocatore completo con tempi di gioco spaventosi. I mass media si chiedono perchè non giochi titolare, Silva invece dichiara “il trono ha gia inciso le iniziali di P.F.” JOSHUA ZIRKZEE 2001, gol all’esordio dopo due minuti in Bundesliga con il Bayern, tre giorni dopo gol dopo 3 minuti con il Wolfsburg. MOSIE KEAN 2000, primo calciatore degli anni 2000 ad esordire in serie a e champions League. ETHAN AMPADU 2000, in prestito dal Chelsea al Lipsia, a 17 anni ha già esordito con il Galles. RAYAN CHERKI 2003, trequartista del Lione secondo 2003 ad aver esordito nei top 5 campionati Europei. Mbappè gli ha fatto i complimenti. Ha fatto due gol più due assist all’esordio, Adidas gli ha offerto u contratto decennale da 30 milioni.