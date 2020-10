Hong Kong: oltre 60 arresti per ‘proteste illegali’

Decine di persone sono state arrestate oggi in un quartiere dello shopping di Hong Kong per aver sfidato il divieto di proteste mentre di celebrava la Giornata nazionale cinese. Lo ha reso noto la polizia.

“Dopo che i ripetuti avvertimenti sono stati ignorati, la polizia sul posto ha arrestato almeno 60 persone, tra cui due consiglieri distrettuali, sospettati di partecipazione a un’assemblea non autorizzata e altri crimini relativi alla pubblica sicurezza correlati”, ha affermato la polizia in una nota diffusa tramite Facebook.