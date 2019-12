highlights-Manchester United Tottenham 2-1: Mou K.O con la sua ex squadra

Proprio ad Old Trafford, quasi un anno dopo l’ultima volta. Dopo l’8 dicembre 2018, l’ultima in casa di Jose Mourinho come allenatore del Manchester United, la sua ex squadra gli “regala” la prima sconfitta da allenatore del Tottenham. Passa poco tempo e al 6′ Rashford sorprende Gazzaniga sul primo palo. L’errore del portiere del Tottenham è critico. Oltre al tackle di James sullo stesso Special One di cui abbiamo già parlato accade ben poco fino al 38′, quando Dele Alli decide di sorprendere con una giocata pazzesca. Stop a seguire che porta a spasso tutta la difesa dello United e tiro che spiazza De Gea. È 1-1. Ad inizio ripresa l’episodio che decide la partita: fallo di Sissoko su Rashford e calcio di rigore. L’attaccante inglese va sul dischetto e non sbaglia. Il Tottenham ci prova fino alla fine con Son e Dele Alli ma senza successo. Per Mourinho arriva la prima sconfitta da allenatore del Tottenham, proprio nel suo ex stadio.