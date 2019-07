Hernandez presto al Milan, domani le visite mediche a Milano

Moltissimi appuntamenti attendono il Milan, ma il Milan attende Theo Hernandez.

Dalla Real Sociedad al Milan, passando per il Real Madrid. Theo Hernandez sta per diventare il nuovo rinforzo del club rossonero dopo l’esperienza della passata stagione con il club di San Sebastian e il mancato exploit con la formazione madrilena. I blancos infatti hanno nuovamente deciso di mandarlo in un’altra squadra, accordandosi con il Diavolo per un prestito con obbligo di riscatto. Martedì mattina presso la clinica La Madonnina di Milano il calciatore francese classe ‘97 sosterrà le visite mediche di rito dopodiché dovrebbe arrivare l’ufficialità e tutti lo aspetteranno per martedì 9 luglio, quando la squadra di Giampaolo si radunerà per la nuova stagione a Milanello. La società rossonera, che nei giorni scorsi è stata estromessa dalla prossima Europa League per le annose pendenze con il Fair Play Finanziario, ha reso noto sul proprio sito che la preparazione sui campi “di casa” durerà quasi due settimane, poi Piatek e compagni voleranno negli Stati Uniti per partecipare per la sesta volta alla International Champions Cup. Sulla strada ci saranno impegni probanti, e bisognerà vedersela contro Bayern Monaco (23/7) e Benfica (28/7) prima di sbarcare in Galles e sfidare (il 3 agosto) il Manchester United. La serie A invece prenderà il via il 24 agosto.