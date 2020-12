Hanno in casa ‘serra’ di cannabis, due denunciati da Cc

Una decina di piante di cannabis e un etto e mezzo di marijuana già essiccata e pronta al consumo. È quanto hanno sequestrato i Carabinieri a casa di due giovani, un maggiorenne e un minorenne, che abitano a Dozza, nel Bolognese.

I loro nomi, e quello di un terzo ragazzo, sono emersi in un’indagine antidroga partita dai profili social di alcuni altri soggetti, e finalizzata a smantellare un ‘giro’ di spaccio lungo la via Emilia.

Con il supporto di Geko, pastore belga del nucleo cinofili dell’Arma, i militari sono andati a perquisire le abitazioni dei tre. A casa di uno dei maggiorenni sono stati trovati 160 grammi di ‘erba’ e due piante di cannabis; nell’alloggio del minorenne c’erano altre nove piante di cannabis coltivate in una serra artigianale. La perquisizione a casa del terzo giovane ha dato esito negativo. I primi due sono stati denunciati per possesso di stupefacenti ai fini di spaccio.