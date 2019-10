Hamilton vince il Gp del Messico, secondo Vettel

La Mercedes di Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Messico. Seconda la Ferrari di Sebastian Vettel davanti all’altra Stella d’argento di Valtteri Bottas, terza. Quarta la Rossa di Charles Leclerc. Quinta posizione per la Red Bull di Albon davanti al compagno di squadra Verstappen ed alla Racing Point di Perez. Ottava la Renault di Ricciardo davanti alle Toro Rosso di Kvyat e Gasly. Quattordicesima la Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi.

La Ferrari di Vettel è in testa a metà del Gran Premio del Messico. Dietro al tedesco la Mercedes di Bottas seguita dall’altra Rossa di Leclerc e dalla Mercedes di Hamilton. Vettel e Bottas non hanno ancora effettuato il primo pit-stop.

La Ferrari di Leclerc scatta in testa al Gran Premio del Messico davanti al compagno di squadra Sebastian Vettel. Dietro alle Rosse è bagarre con la Mercedes di Hamilton a perdere due posizioni a vantaggio della Red Bull di Albon e della McLaren di Sainz. Parte settimo Bottas, mentre è nono Verstappen. Dopo le prime curve a causa del via così turbolento entra in azione la virtual safety-car per non permettere altri sorpassi.