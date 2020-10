Era uscito dal carcere a luglio e aveva iniziato a percepire il reddito di cittadinanza. Però la polizia lo ha beccato a spacciare e per lui si sono riaperte le porte di Marassi. In manette è finito un uomo di 43 anni, cittadino italiano. L’uomo è stato controllato ieri e nella sua stanza in affitto all’interno di un condominio in via Napoli, gli hanno trovato un pacco con dentro 480 grammi di eroina.