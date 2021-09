Guinea: Nazionale Marocco ha lasciato il Paese

La squadra nazionale di calcio del Marocco, che era rimasta bloccata in un albergo di Conakry durante il colpo di Stato, è riuscita a lasciare la Guinea in serata: lo ha detto un funzionario marocchino.

Il Marocco avrebbe dovuto affrontare domani la Guinea nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo 2022.

Un funzionario della Federcalcio marocchina, Mohamed Makrouf, ha detto alla Afp che i giocatori “si sono imbarcati su un aereo e stanno tornando in Marocco”.

In una dichiarazione, la FIFA ha dichiarato che la partita sarà rinviata “per garantire la sicurezza di tutti i giocatori e per proteggere tutti gli ufficiali di gara”.