Guidonia, travolti mentre scendono dal bus: morto un uomo, ferite mamma e figlia

L’autobus Atac era in fermata per far scendere i passeggeri. Un’auto ha investito tre persone che attraversavano la strada

Tre persone sono state investite ieri sera, 4 gennaio, a Guidonia dopo essere scese dall’autobus Atac. Un uomo di 64 anni non ce l’ha fatta ed è morto sul colpo, mentre una mamma e una figlia sono state trasportate in ospedale. Precisamente l’incidente è avvenuto nella frazione di Marco Simone, zona di confine tra Roma e Setteville di Guidonia.

La linea 041 dell’Atac si era fermata per permettere ai passeggeri di scendere, e le tre vittime stavano attraversando la strada quando un’auto, guidata da un 40enne, le ha travolte. L’uomo è morto all’istante, mentre le donne sono state scaraventate a terra e subito soccorse dai passeggeri del bus. Molta l’indignazione per la condizione in cui verte la strada: buia e pericolosa per i pedoni.

Il guidatore dell’auto era in stato di shock ed è stato portato in ospedale. Continuava a ripeterle di non aver visto i pedoni ed era in preda alla disperazione. Mamma e figlia sono ancora ricoverate in condizioni medio-gravi.