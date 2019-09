Guido Gheri a processo per istigazione all’odio razziale e diffamazione

Lo speaker di Radio Studio 54 Guido Gheri finisce a processo per istigazione all’odio razziale e diffamazione.

La procura di Firenze ha chiuso le indagini su Guido Gheri, speaker di Radio Studio 54. Adesso, sia lui che la moglie Anna Marchese rischiano il processo per calunnia.

Ma perché anche la calunnia? Semplice, a fine agosto la coppia aveva denunciato i carabinieri, anche sui social, per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio.

La coppia riteneva che i militari stessero abusando del loro potere e che avessero interrotto le trasmissioni in modo arbitrario.

La diffamazione, invece si riferisce alle frasi che il dj ha utilizzato durante le sue trasmissioni radiofoniche per riferirsi al suo ex avvocato e ad un suo ex collaboratore. Ha anche l’accusa di istigazione all’odio razziale, perché durante una trasmissione ha detto frasi come: “Vengono qui in Italia a fare il loro porcaccio comodo e a squartare e a mangiare, questi cannibali mostri, stupratori, violentatori, spacciatori”. E poi: “questi malati mentali… barboni del c… come si chiamano? Musulmani…”. Infine: “Se ne uccidono venti al giorno in questo Stato del cazzo. Italiani, perché non ho mai sentito dire che un marziano (cioè uno straniero, ndr) si è ucciso per la crisi, per motivi economici. Lo sapete chi sono i marziani vero? Ho trovato questa parola così nessuno mi scasserà più la minchia”.