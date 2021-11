Guida per l’identificazione di negozi sportivi online affidabili

Gli acquisti online hanno preso ormai piede nella vita di chiunque, dato che risultano molto più comodi e comportano diversi vantaggi rispetto allo shopping tradizionale. Ormai su internet si trova qualsiasi cosa: abbigliamento, prodotti alimentari, cosmetici e anche attrezzatura sportiva.

Quando si acquista nei negozi sportivi online, in particolare, è importante fare attenzione all’autenticità e affidabilità dello shop. Quest’ultima può essere valutata facendo attenzione a poche e semplici caratteristiche del sito web del negozio.

Specializzazione in un determinato settore

Innanzitutto, è meglio diffidare di negozi sportivi online che non sono specializzati in un settore specifico, tranne se non si tratta di marchi e aziende molto conosciuti. Molto spesso, accade che negli shop sportivi online venga venduta una vasta gamma di prodotti tutti diversi tra loro, senza un reale collegamento. Non sempre si tratta di una truffa, ma è preferibile documentarsi in anticipo sull’operato del venditore.

Diversi metodi di pagamento

Uno shop sportivo online affidabile, offrirà sempre ai propri clienti diversi metodi di pagamento. Se vi capita di imbattervi su siti che propongono uno o al massimo due metodi per pagare la merce ordinata, ad esempio il conto corrente, è meglio starne lontani. Chi non ha niente da nascondere inserirà tra le opzioni di pagamento metodi sicuri, tra cui Paypal, carte prepagate e, a volte, anche il pagamento in contrassegno.

L’assenza di quest’ultima opzione non significa, però, per forza che il venditore non sia affidabile; il pagamento alla consegna comporta dei rischi anche per le aziende. Infatti, se il cliente non ritira il proprio pacco una volta arrivato a destinazione, quest’ultimo sarà rimandato al venditore, il quale però dovrà pagare le spese di spedizione. Tutti gli altri metodi, in ogni caso, devono essere presenti.

Consegne veloci

Anche i tempi di consegna della merce sono importanti per capire se ci si può fidare di un negozio sportivo online. Solitamente, in Italia i tempi di spedizione con corriere si aggirano intorno alle 24-48 ore. E’ meglio diffidare di chi ha tempi di consegna molto lunghi, che toccano addirittura il mese, non solo perché potrebbe non arrivare il prodotto, ma anche perché si può sempre trovare decisamente di meglio.

Servizio clienti

Uno shop sportivo online dovrà necessariamente avere un servizio di assistenza clienti. I prodotti sportivi possono essere anche molto costosi, quindi è importante che il cliente abbia la possibilità di parlare con un operatore in caso di problematiche legate alla merce. In assenza di ciò, si deve essere consapevoli che probabilmente il negozio sportivo online a cui ci si sta rivolgendo non è affidabile o presenta una scarsa organizzazione. Se, però, oltre ad essere online ha anche dei negozi fisici in cui ci si può rivolgere è un aspetto assolutamente positivo per la valutazione dello store.

Possibilità di reso

Per ultimo, ci deve essere la possibilità di reso. Cambiare il prodotto ordinato sul web se non è conforme alla descrizione o se non si è soddisfatti è alla base dello shopping online. Bisogna ricordare che, nonostante i vantaggi che l’acquisto su internet comporti, si compra comunque un prodotto senza poterlo toccare, provare e vedere da vicino.

Il cliente, quindi, non ha la certezza che ciò che ha acquistato possa soddisfare le proprie esigenze, ma acquista comunque ponendo fiducia al venditore. E’ fondamentale, dunque, che il sito esponga con la massima chiarezza quali sono le politiche di reso. In caso contrario meglio lasciar perdere ed effettuare l’acquisto su siti con maggiore autorevolezza.