Gucci-Kering Foundation, campagna contro violenza donne

Aiutare donne e bambine in tutto il mondo e contrastare la violenza di genere durante la pandemia di Covid-19

Avvalendosi della piattaforma di crowdfunding Global Giving entrambe le aziende invitano i sostenitori in tutto il mondo a partecipare e contribuire direttamente. La campagna è stata lanciata da Salma Hayek Pinault, co-fondatrice di Chime for Change e membro del Consiglio di amministrazione della Kering Foundation, che ha lanciato sui social un videomessaggio in cui invita a unirsi alle donne di tutto il mondo e a prendere simbolicamente posizione contro la violenza di genere. ”Ora più che mai è il momento di unire le forze per salvaguardare la salute, la sicurezza e i diritti delle bambine e delle donne di tutto il mondo – ha detto -.

Siamo solidali con le donne ovunque si trovino per porre fine alla violenza di genere. Siamo solidali con le donne in tutto il mondo perché non possiamo rischiare di veder cancellati i progressi fatti nella lunga lotta per l’uguaglianza di genere”.