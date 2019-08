LATINA - CRO - OPERAZIONE GUARDIA DI FINANZA GDF CONTROLLI - UNITà CINOFILA - CANE - ANTIDROGA - AUTO - FURGONE FOTO: PAOLA LIBRALATO

Gli agenti della Guardia di Finanza di Formia hanno arrestato uno spacciatore e sequestrato 200gr di hashish.

Le Fiamme Gialle di Formia hanno rinforzato i controlli per prevenire e bloccare lo spaccio di stostanze stupefacenti. Così, durante un controllo in stazione sono stati sequestrati circa 200 gr di hashish. Due persone sono state denunciate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Altra quattro invece, i clienti, sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale.

Tra i pusher arrestati c’è anche un romano che, non appena ha visto le forze dell’ordine in giro, ha mostrato evidenti segni di nervosissimo. Stava chiaramente cercando di nascondere qualcosa. In questo modo, si è reso un semplice obbiettivo per la Guardia di Finanza che lo subito fermato.

La Compagnia di Baschi Verdi è stata aiutata da Bam, membro dell’unità cinofila che, grazie al suo fiuto, ha aiutato gli agenti ad individuare la droga.

Grazie a Bam è stato esaminato un bagaglio sospetto di un ragazzo di 20 anni, che conteneva 150 grammi di hashish. Subito dopo si è deciso di perquisire la casa dell’uomo. Al suo interno, sono state trovate altre 11 dosi di hashish, pronte per essere vendute, insieme al kit dello spacciatore: bilancino di precisione e un coltello per tagliare la droga.

Il 20enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.