Greta, dopo un anno di scioperi, governi restii

Quinta edizione della marcia del clima per la paladina del movimento ambientalista, il 9 dicembre prevista la sua presenza alla Cop25

“Stiamo scioperando da un anno, ma chi governa ignora ancora la crisi climatica” e aggiunge “non c’è una soluzione sostenibile”. Sconfortata non si rassegna la giovane Greta Thunberg parla ai media, subito dopo essere giunta a nella capitale spagnola dove è in fase di svolgimento la Conferenza sull’ambiente. A seguito di ben nove ore di viaggio in treno da Lisbona. “Andiamo avanti con la nostra azione”, avverte con decisione auspicando “sinceramente che dalla Cop25 venga fuori qualcosa di concreto”.

La giovane attivista svedese va alla marcia tenendo sotto il braccio un cartello con la scritta “Sciopero per il clima” che porta sempre con sè: dalle manifestazioni i cui andava sola il venerdì cominciate nell’agosto 2018 davanti al parlamento svedese fino a quelle svolte assieme al movimento di giovani di tutto il mondo da lei ispirati “Fridays for future”. Greta ha fatto come prima cosa un tour nel quartiere fieristico che ospita la Conferenza delle parti dell’Onu sui cambiamenti climatici (Cop) che si conclude il prossimo 13 dicembre e poi si è unita ai giovani alla stazione di Achoa per la “marcia del venerdì” sul clima.