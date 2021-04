Greta dona 100 mila euro all’Oms per i vaccini ai Paesi poveri

– L’attivista svedese per il clima Greta Thunberg ha denunciato la “tragedia” dell’ineguaglianza dei vaccini e ha donato 100.000 euro dalla sua fondazione al programma Covax per l’accesso globale alle dosi contro il Covid-19. La donazione sosterrà l’acquisto di vaccini destinati alle popolazioni più vulnerabili e agli operatori sanitari in alcuni dei Paesi più poveri del mondo.

“La comunità internazionale deve fare di più per affrontare la tragedia che è la disuguaglianza dei vaccini – ha detto Thunberg -. Abbiamo i mezzi a nostra disposizione per correggere il grande squilibrio che esiste oggi nel mondo nella lotta contro il Covid-19. Proprio come con la crisi climatica, dobbiamo prima aiutare i più vulnerabili”. Covax, ha aggiunto, “offre il percorso migliore per garantire una vera equità del vaccino e una via d’uscita dalla pandemia”.