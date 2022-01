Grecia, scatta obbligo vaccino over 60, multe per chi non lo fa

In Grecia scatta oggi l’obbligo vaccinale per gli over 60 con multe per chi, in questa fascia di età, non si immunizzerà.

Lo riportano i media internazionali ricordando che le sanzioni saranno di 100 euro al mese (ridotte a 50 euro solo per il mese in corso).

Il ministro della salute, Thanos Plevris ha affermato – riporta il Guardian – che le multe saranno riscosse attraverso l’ufficio delle imposte e l’incasso sarà destinato al finanziamento degli ospedali statali.