GRAVE INCIDENTE SULLA VIA APPIA

Un grave incidente frontale si è verificato questo pomeriggio sulla Via Appia nei pressi di Terracina, in zona Contrada Barchi. Lo scontro ha coinvolto una Chevrolet Spark e un’Audi Q3 che viaggiavano in direzioni opposte. I servizi di emergenza, tra cui i Carabinieri e il personale del 118, sono intervenuti sul posto. Tre persone sono rimaste ferite: il conducente e un passeggero dell’Audi sono stati trasportati all’ospedale di Terracina, mentre la conducente della Chevrolet è stata portata al pronto soccorso di Latina. Da una successiva indagine è emerso che l’Audi Q3 era sprovvista di assicurazione, il che ha portato al suo sequestro amministrativo. Entrambi i veicoli sono stati rimossi. Le autorità stanno attualmente indagando sulla causa dell’incidente per accertare le responsabilità.