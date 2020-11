Grave incidente sulla statale 16 all’altezza di monopoli: Tir si ribalta e invade la corsia opposta

Grave incidente questa mattina sulla statale 16 all’altezza di Monopoli, in direzione sud. Per cause ancora da accertare, un tir si è ribaltato sulla carreggiata in direzione Brindisi, finendo sul guardrail centrale ed invadendo anche la corsia opposta. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, squadre Anas e polizia stradale. Il conducente del camion è stato soccorso dal 118: le sue condizioni non sarebbero gravi. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione in entrambe le direzioni: il tratto interessato dall’incidente è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di recupero del mezzo, e i veicoli vengono deviati con uscita obbligatoria al km 842.4.