Grave incidente a Sezze: mamma e figlia in codice rosso dopo uno scontro frontale

Un violento scontro tra due autovetture ha causato il ferimento di quattro persone, tra cui una madre e sua figlia, trasportate d’urgenza in codice rosso all’ospedale Goretti di Latina. L’incidente è avvenuto su via Roccagorga e ha coinvolto una Toyota Yaris, con a bordo un uomo e il figlio, e una Toyota Aygo, su cui viaggiavano le due donne. Le condizioni più critiche sono quelle della madre e della figlia, mentre l’uomo e il ragazzo sono stati trasportati in ospedale in codice giallo. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.