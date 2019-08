Grave incidente a Incidente a Zibido San Giacomo

Morto un 32enne di Bari

Un 32enne nato a Triggiano, ma residente a Paderno Dugnano (Milano), è morto a seguito di un grave incidente stradale avvenuto sulla provinciale 105, nella località di Zibido San Giacomo, in provincia di Milano. Il giovane era alla guida di una Nissan Micra quando per cause non ancora accertate si è ribaltata all’altezza di una rotatoria. Per l’uomo, sbalzato dall’abitacolo sull’asfalto, non c’è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi del personale del 118. Sull’incidente indagano i Carabinieri, per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane non sarebbe riuscito ad affrontare la rotatoria a un incrocio e lì, dopo essere salito sul cordolo della rotonda, avrebbe urtato il guardrail con la macchina che si è ribaltata più volte. Dopo lo scontro con il guardrail il giovane sarebbe stato sbalzato fuori dalla vettura e sarebbe rimasto esanime sull’asfalto. Gli equipaggi di un’auto medica e un’ambulanza intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’automobilista.