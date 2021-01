Grave giovane investita a Genova

Una giovane di circa 20 anni è stata investita da una macchina mentre attraversava la strada ieri sera a Genova ed è ora ricoverata in ospedale in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto in via Barabino, alla Foce.

Il conducente della vettura si è subito fermato ed ha chiamato i soccorsi. La giovane è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Martino. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare in primo luogo se l’investimento sia avvenuto sulle strisce pedonali.