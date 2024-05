Grande successo per l’asta ancora in corso “Collezioni di Gina Lollobrigida” presso la casa d’Aste Wannenes

Wannenes Casa d’aste

Villa Carrega Cataldi, Via Albaro 11, Genova

wannenesgroup.com

Martedì 28 maggio 2024 è incominciata l’asta per gli oggetti appartenuti alla famosa attrice Lollobrigida. Illustriamo i primi risultati e alcuni video relativi all’asta “Collezioni di Gina Lollobrigida” – ancora in corso e che sta riscuotendo molto successo – presso la sede genovese della casa d’Aste Wannenes. Un catalogo speciale con 410 lotti ad offerta libera, pezzi ‘collectible’ davvero unici – tra opere d’arte, arredi, oggetti personali e cimeli – appartenuti a Gina Lollobrigida provenienti dalla sua dimora sull’Appia Antica, la grande villa a cui l’attrice è stata fortemente legata e che per lungo tempo ha custodito i suoi tesori personali.

Di seguito i primi dati dell’asta, iniziata martedi 28 maggio 2024 alle ore 14.00 e ancora in corso:

– Grande partecipazione nazionale e internazionale grazie al collegamento con 5 piattaforme online e 9 telefoni

– Al momento tutti i lotti sono stati venduti

– Tra i top lot segnaliamo:

Lotto 114 – 118.250 euro

STIPO MONETIERE IN LEGNO EbANIZZATO, CORALLI, TARTARUGA E RAME DORATO, SICILIA, XVII-XVIII

SECOLO

Alt. cm 62,5, larg. cm 106,5, prof. cm 39 / Il tavolo, alt. cm 91, larg. cm 113, prof. cm 43

Lotto 135 – 37.600 euro

TAVOLINO IN LEGNO SCOLPITO, LACCATO E DORATO, XIX SECOLO

Alt. cm 80, larg. cm 46,5, prof. cm 33,5

Lotto 80 – 30.100 euro

GRANDE FIGURA IN LEGNO DORATO, CINA, XIX-XX SECOLO

Alt. cm 65, larg. cm 43

Lotto 23 – 18.850 euro

SEIKO, OROLOGIO DA POLSO DA UOMO IN TITANIO, OROLOGIO DI FIDEL CASTRO

cassa in titanio 37×41 mm, personalizzazione “a Gina con ammirazione”, “Fidel Castro”, quadrante a LCD,

movimento al quarzo, cinturino in titanio

Lotto 17 – 9.475 euro

ANELLO IN ORO, SMERALDO E DIAMANTI

Peso g 17,0 circa, misura anello 15; con certificato gemmologico I.G.N.

Lotto 58 – 6.100 euro

SECCHIELLO PER IL GHIACCIO IN ARGENTO, PARIGI, XX SECOLO, ORAFO CARTIER, CON DEDICA A GINA

DEL 1980

unito AD UN WINE COOLER IN ARGENTO, MILANO, XX SECOLO, ORAFO MIRACOLI

Alt. cm 14, larg. cm 16; peso gr 540 – Alt. cm 26, larg. cm 26; peso gr 1780

