GRA Roma, piomba a tutta velocità su un cantiere e poi scappa: morto operaio appena assunto

Il pirata rintracciato e fermato per omicidio stradale

Ennesima vittima dei pirati della strada. Francesco Florio, 50 anni, sposato e padre di due ragazzi, è stato travolto e ucciso nel cantiere dove era stato appena assunto, nella tarda serata di lunedì, presso il Grande Raccordo Anulare di Roma. L’operaio ciociaro, precisamente di Acuto, è stato travolto da un’auto in corsa, piombata sul cantiere a tutta velocità all’altezza di San Cesareo. Come se non bastasse il pirata è poi fuggito senza guardarsi indietro, lasciando il 50enne senza vita a terra.

Fortunatamente l’automobilista sconsiderato è stato rintracciato poco dopo dalla Polizia e arrestato. Si tratta di un uomo di 51 anni, alla guida di una Golf, che è stato fermato per omicidio stradale e dagli accertamenti è risultato che guidava sotto effetto di alcol e droghe. Il bilancio delle vittime della strada a Roma e provincia dall’inizio dell’anno sale così a 34, i pirati della strada individuati e bloccati sono già più di 20.