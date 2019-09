Governo: nel programma c’è anche Roma

Il programma del governo Conte Bis prevede un rinnovato impegno per far risplendere la Capitale.

Il nuovo governo Conte, nato da un’alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, ha tra gli obbiettivi anche Roma. Sì, lo scopo è dare nuovo impulso alla Capitale.

Lo ha reso noto Giuliano Pacetti, capogruppo del Movimento 5 Stelle di Roma, su Facebook. “‘Il Governo dovrà collaborare per rendere Roma una Capitale sempre più attraente per i visitatori e sempre più vivibile e sostenibile per i residenti’. Lo abbiamo messo nero su bianco nell’accordo con il Pd per la formazione del nuovo governo. Siamo stati chiari. Andiamo avanti per l’Italia e per la nostra città”.

È dello stesso avviso Andrea Casu, segretario Pd di Roma: “Il futuro di Roma è il futuro dell’Italia. Per noi è una notizia positiva, ora bisogna vedere come sarà declinato”. Per quanto riguarda i rapporti tra Pd e M5S, Casu osserva: “Il piano nazionale e quello locale vanno distinti, il nostro giudizio della Giunta Raggi non cambia”.

Non tutti però la pensano allo stesso modo. La deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria fa notare che: “Il tema Roma è ridotto a 2 righe scarne. Un pensierino da prima elementare. È una presa in giro nei confronti dei cittadini”.