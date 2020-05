Governatore Salinas: stagione turistica legata a disciplina arrivi

“La stagione turistica di quest’anno sarà diversa da quelle conosciute sino ad ora”

ha aggiunto Solinas, che ha evidenziato come nell’Isola un campanello d’attenzione particolare riguardi la regolazione degli arrivi. Allo studio ci sono due ipotesi. Quella di un passaporto sanitario, per cui si potrebbe entrare nella Regione dopo aver fatto un tampone non più di 7 giorni prima che certifichi la negatività al Covid 19, “una soluzione però che al momento in Italia presenta non poche criticità perchè i test non sono liberalizzati in tutti i laboratori”. La seconda riguarda invece “lo sviluppo di strumenti diagnostici che partono dalla saliva e quindi rendono più semplice la possibilità di certificare la negatività. “Con gli scienziati del comitato tecnico-scientifico stiamo monitorando tutte le piattaforme e gli studi in proposito”.