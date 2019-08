Gole del Raganello, primo anniversario della tragedia

La chiesa di Civita era gremita durante la messa in occasione del primo anniversario della tragedia delle Gole del Raganello in cui, a causa di un’ondata di piena, morirono 10 persone, 9 escursionisti ed una guida.

I parenti delle vittime erano presenti, con tutto il loro dolore ancora vivo, a chiedere giustizia “per una tragedia che avrebbe potuto essere evitata”, ha dichiarato la presidente del comitato costituito ad hoc, Teresa Santopaolo.

A dare sostegno morale alle famiglie colpite dalla tragedia erano presenti anche le autorità civili, politiche e religiose, tra cui il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, e il Vescovo di Cassano allo Jonio, mons. Francesco Savino.

Il rito é stato celebrato da Pietro Lanza, vicario dell’Eparchia di Lungro, che si é rivolto, in particolare, ai parenti delle vittime dicendosi vicino al loro dolore ed esortandoli alla preghiera: “Tutti siamo chiamati alla Santità ma per ricevere questo dono occorre grande pazienza nel sopportare le difficoltà del cammino. La vita è come una Via Crucis”.