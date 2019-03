Global Strike for Future, 5000 manifestanti in Basilicata

Legambiente Basilicata Onlus e Rete degli Studenti Medi Basilicata raccontano del Global Strike for Future.

Venerdì 15 marzo, in oltre 500 città d’Italia, cittadini e studenti sono scesi in piazza per aderire al Global Strike for Future, una manifestazione che si inserisce nella tradizione dei Fridays for Future, lanciati dalla 16enne svedese Greta Thunberg. La giovane attivista tutti i venerdì salta scuola per alzare la voce contro le politiche miopi che ignorano i danni che stiamo facendo all’ambiente. Greta ha lanciato una nuova ondata di sensibilità nei confronti dei temi come ecologia, cambiamento climatico, energie rinnovabili e sviluppo sostenibile. Legambiente Basilicata Onlus e Rete degli Studenti Medi Basilicata avevano a loro volta lanciato un appello invitando studenti e cittadini ad aderire alle manifestazioni che si tenevano nelle diverse città della regione.

“Partecipazione ed entusiasmo nelle piazze di Potenza, Matera, Lauria, Policoro e Maratea dove si è svolta la giornata di mobilitazione internazionale contro i cambiamenti climatici Fridays For Future, promossa nella nostra regione dalla Legambiente Basilicata Onlus e dalla Rete degli Studenti Medi della Basilicata”, scrivono le associazioni. “L’organizzazione ambientalista ed il più grande e rappresentativo Sindacato Studentesco lucano hanno lavorato incessantemente nell’ultimo mese per permettere una partecipazione – di oltre 5000 fra studenti e cittadini- quanto più incisiva e consapevole”. Alla protesta hanno aderito i tre sindacati confederali dei pensionati SPI CGIL, FNP CISL e UIL Pensionati, insieme all’Associazione Studentesca Culturale Unidea e a Libera Basilicata.