Gli sport più indicati per la perdita di peso

Lo sport fa bene al fisico e allo spirito, fa dormire meglio e allontana anche il malumore. Ma se l’obiettivo è dimagrire, quali sono gli sport più indicati? “Sicuramente lo sport che più aiuta a perdere peso è quello di resistenza. E il più completo è di certo la corsa, che asciuga – spiega la dottoressa Enrica Pastore, medico dello sport e nutrizionista -. Ma un buon allenamento di fitness che fa bruciare calorie e grasso è anche quello che alterna allenamento ad alta e bassa intensità, come l’allenamento funzionale o il crossfit, meglio se all’aperto. Si alternano fasi più veloci e ad alta intensità a fasi di recupero, svolgendo così lavoro aerobico e anaerobico alternato. Questi allenamenti di fitness fanno bruciare molto”. Ci sono però anche altri sport che si possono fare in corsi di gruppo e che fanno dimagrire. “Lo spinning, per esempio, o comunque andare in bicicletta in una modalità in cui si alternano fasi in cui si spinge molto a fasi di recupero”, spiega Pastore. Se il pilates non ha come obiettivo primario quello di bruciare calorie.Per quanto riguarda il nuoto, se l’obiettivo è perdere peso “bisogna farlo ad una certa intensità di resistenza”, aggiunge Pastore. “Anche la camminata veloce fa bruciare se viene fatta davvero veloce. Per dare un’idea, bisogna riuscire a parlare con qualcuno ma avendo il fiatone”. “In generale il consiglio è che ognuno di questi sport venga fatto per un’ora almeno due o tre volte alla settimana. Attenzione, però, a non concentrare l’allenamento in due giorni di seguito: bisogna lasciar passare almeno uno o due giorni tra un allenamento e l’altro, “altrimenti non fa bene all’apparato cardiocircolatorio e alle articolazioni”.