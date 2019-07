Gli chiede una sigaretta e gli sfila il Rolex

Un ragazzo e stato fermato da una donna che ultimamente sta mettendo a segno diversi furti con la stessa modalità.

A Firenze, un ragazzo di 22 anni stava tornado a casa la notte dell’11 luglio intorno a mezzanotte e quaranta, mentre stava aspettando un amico tra via dei Sassetti e via degli Anselmi, una donna sudamericana lo approccia per chiedergli una sigaretta. Subito la donna gli prende il braccio e se lo porta sotto alla gonna. Il ragazzo la respinge. Lei però nel frattempo ha raggiunto il suo scopo.

È riuscita a rubargli il Rolex che indossava al polso. La ladra si è subito dileguata salendo su un’auto dove la aspettava la sua complice. Il ragazzo ha preso il numero di targa e ha provato a inseguire la macchina. Poi si è recato dalla polizia e ha sporto denuncia.

Una volta alla polizia, ha raccontato di essersi recato con il fratello a piazzale Michelangelo. Un suo amico gli aveva raccontato di essere stato derubato con modalità simile proprio lì. E aveva ragione. Il ragazzo ha subito riconosciuto l’auto della donna e ha allertato la polizia.

Le volanti sono subito arrivate, ma la donna se ne era giù andata con il bottino della serata.