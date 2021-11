Gli appassionati di calcio e i giocatori di casinò sono compatibili?

Può sembrare sorprendente, ma il calcio, spesso indicato come il “re degli sport”, e i casinò online sono stati a lungo strettamente legati. Molte delle squadre dei campionati maggiori sono state sponsorizzate dai casinò online, che hanno investito molto nella comunicazione.

In questo articolo, parleremo del matrimonio tra il calcio e il casinò online, e poi presenteremo le molte stelle del calcio che giocano al casinò prima di indicare questi consigli che vi permetteranno di giocare bene al casinò online.

Tuttavia, poiché siamo convinti che controllare tutti gli aspetti può essere noioso, vi consigliamo di fidarvi di questa lista dei migliori siti scommesse online la cui qualità del servizio è testata e approvata.

Legami tra il casinò online e il calcio

Nella loro ricerca di visibilità, i casinò online non lasciano nessun vettore di comunicazione non sfruttato. Il calcio, uno sport che riunisce migliaia di giocatori e milioni di spettatori, non è sfuggito all’attenzione dei commercianti di casinò online. Molti casinò online sponsorizzano un certo numero di squadre che partecipano alla Premier League inglese, che è molto seguita in tutto il mondo. Secondo il sito di notizie sportive besoccer , già nel 2017, i casinò online avevano investito più di 47 milioni di sterline nel calcio. Questo importo, con la moltitudine di casinò online è solo aumentato.

Come esempio, il club inglese Everton dal 2017, è sotto contratto con SportPesa mentre il Westham ha il supporto di Betway fino al 2025.

Molti casinò online, tra i giochi offerti hanno incluso anche le scommesse sportive. Questo permette ai giocatori di scommettere sul risultato delle partite ed è anche un segno di questa unione.

Queste stelle del calcio che giocano al casinò online

La competitività di alcuni calciatori va oltre il grande rettangolo verde. Molti di loro non esitano a tentare la fortuna nei casinò fisici e online. Diamo un’occhiata ad alcune di queste stelle che non esitano a mettersi in mostra nei casinò.

David Beckham

Il famoso centrocampista inglese del Real Madrid, AC Milan, PSG … anche se ha lasciato la scena del calcio continua a fare notizia nel mondo dei casinò. Visto più volte nei casinò di Las Vegas a fare enormi scommesse, Beckham guadagna molto anche da questo settore. Secondo alcune fonti, l’uomo ha un contratto con i gestori dei centri di gioco di Singapore e Macao. Questi contratti pubblicitari, ovviamente hanno un impatto positivo sul fatturato e la popolarità di questi casinò.

Wayne Rooney

Un’altra stella della squadra inglese, Wayne Rooney, ex attaccante del Manchester United è un vero fan dei casinò online e fisici. Viaggiando nei casinò di Las Vegas e molti altri in Europa, il giocatore noto per i suoi colpi potenti è un fan della roulette e del blackjack. Si racconta che al di là delle molte vittorie, la star una volta ha perso 65.000 euro passando una notte in un casinò.

Neymar

La stella del calcio brasiliano, che ha dimostrato il suo talento cinematografico attraverso le sue apparizioni nella serie “La Casa de Papel” e molte altre, è anche un appassionato di casinò. Diversi compagni di squadra del Barça, testimoniano questo amore che il calciatore ha per il gioco d’azzardo. Dopo essere arrivato al PSG, il compagno di squadra di Kilian M’Bappé, non ha cambiato le sue abitudini. Annuncia con orgoglio che dopo il suo ritiro ha intenzione di diventare un giocatore di poker. Se vuoi seguire la carriera di Neymar al PSG e le notizie del club in generale, clicca qui

Gerard Piqué

Ex difensore centrale del FC Barcelona, G. Piqué è uno di quei giocatori che scrivono il loro nome a lettere d’oro nella storia del casinò. Avendo visitato diversi casinò di Barcellona, Gerard Piqué ha vinto più di 300.000 euro, che gli hanno permesso di ottenere il 2° posto nel Single-Day High Roller nel 2019.

Come scegliere il tuo casinò online

I casinò online non mancano di immaginazione e creatività, purché si tratti di permettere ai giocatori di trovarsi nelle migliori condizioni di gioco. Se sei un appassionato di calcio, ci sono molti casinò online il cui arredamento e anche il loro funzionamento ti porteranno nel cuore del mondo del calcio. Ricordate, scegliere un casinò online che rifletta la vostra passione è uno dei criteri principali, ma non l’unico. Oltre a questo criterio, i metodi di pagamento a vostra disposizione per i vostri depositi e prelievi (Visa, Mastercard, Paypal, bonifico bancario…). Anche i bonus offerti dal casinò sono criteri da prendere in considerazione. Scoprite se il casinò online offre dei giri gratuiti oltre al bonus di benvenuto. Controllate anche la licenza del casinò online e non dimenticate di scoprire qual è il rapporto di payout.