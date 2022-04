(REGFLASH) – L’Aquila, 12 apr. Si è riunita oggi, a L’Aquila, la giunta regionale presieduta dal presidente Marco Marsilio, per adottare i seguenti provvedimenti: su proposta dell’assessore Guido Quintino Liris, assegnati contributi per eventi sportivi di livello nazionale/internazionale: al comune di Chieti di 20mila euro per l’organizzazione dell’evento sportivo Corsa automobilistica “Gran Criterium Vetturette”; al Comune di Celano di 20mila euro, per l’organizzazione dell’evento sportivo Qualificazioni “Mondiali Maschili 2022 di Floorbal; al Comune di Orsogna di 10mila euro per l’organizzazione della tappa del giro d’Italia E-Bike “Orsogna-Block House, al Comune di Villa Sant’Angelo di 10mila euro per l’organizzazione dell’evento nazionale “Experience di arti marziali “dalle classiche alla più moderna difesa personale” & giornata multisportiva per ragazzi. Conferito l’incarico di dirigente del Servizio “Supporto Economico Amministrativo” del Dipartimento Infrastrutture – Trasporti, a Giovanni Marchese.