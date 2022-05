(REGFLASH) Pescara, 29 apr. La Giunta regionale, riunita in seduta ordinaria, ha deliberato i seguenti provvedimenti: in relazione all’evento valanghivo del 18 gennaio 2017, in località Rigopiano, l’esecutivo ha conferito un incarico di consulenza tecnica di parte ai fini del necessario supporto istruttorio alla difesa dell’Ente nell’ambito dei giudizi risarcitori incardinati nei confronti della Regione Abruzzo dinanzi al Tribunale civile dell’Aquila.