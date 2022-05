L’assessore a infrastrutture ha coordinato interventi FvgStrade e

Motostaffetta friulana con Prefettura e Forze dell’Ordine

Trieste, 25 ag – È pronto e operativo il piano di gestione

della viabilità per l’arrivo del Giro d’Italia in Friuli Venezia

Giulia. Venerdì 27 maggio, in occasione della diciannovesima

tappa da Marano Lagunare al Santuario di Castelmonte, le strade

regionali saranno sotto pressione per le tante interruzioni

temporanee, alla viabilità, interessata dall’importante

manifestazione sportiva. Gli atleti saranno protagonisti infatti

di un lungo percorso lungo 178 chilometri tra strade regionali,

ex provinciali e comunali. Per questo è stato attivato un

protocollo di presidio e sicurezza ad opera di FVG Strade e dalla

Motostaffetta Friulana.

L’assessore alle Infrastrutture e territorio ha spiegato che il

piano di monitoraggio nasce dalla consapevolezza di tutti gli

attori coinvolti circa lo stress a cui sarà sottoposta la rete

stradale afferente alle località interessate dal passaggio del

“Giro d’Italia”, nelle fasi propedeutiche alle tappe, durante lo

svolgimento delle stesse e in fase di smobilitazione. Le arterie

stradali direttamente interessate dalla tappa saranno chiuse al

traffico veicolare: questo potrà causare sovraccarichi lungo le

strade limitrofe con possibili congestioni e criticità ed è

quindi fondamentale offrire all’utenza un servizio di presidio e

sicurezza oltre che di informazione coordinata, sempre reperibile

tramite app, in merito alla percorribilità delle arterie stradali

e a tutti gli eventi che potrebbero modificare la normale

circolazione sulle strade di rispettiva competenza.

Diversi i punti critici che saranno sotto osservazione, non solo

da parte dell’Amministrazione regionale ma anche da parte delle

polizie locali e stradale. Trentadue addetti sotto la diretta

responsabilità della Regione saranno dislocati lungo il percorso,

quindici dei quali grazie ad un accordo specifico siglato con la

Motostaffetta Friulana, che verrà presentato domani al Santuario

di Castelmonte, destinazione finale della tappa.

Le intersezioni principali saranno interessate dal passaggio dei

corridori e potrebbero verificarsi problemi di traffico. In

particolare le aree che saranno maggiormente presidiate e per le

quali viene chiesta la collaborazione dei cittadini nell’usare la

massima prudenza sono: la rotatoria tra la Ss14 e la Sr 353 nel

Comune di Muzzana del Turgnano; la rotatoria tra la Sr 353 e la

Sr 252 nel Comune di Castions di Strada; la rotatoria tra la Ss

13 e la Sp 10 nel Comune di Basiliano; l’intersezione tra la Sr

464 e la Sp 10 nel Comune di Fagagna; quella tra la Ss 13 e la Sp

28 nel Comune di Buia e infine l’intersezione tra la Sr 646 nei

Comuni di Tarcento e Lusevera.

Come evidenziato dall’assessore, l’obiettivo è elevare i livelli

di regolarità e sicurezza della circolazione. Questa iniziativa

ha, infatti, un duplice valore perché da un lato vede la Regione

coinvolta per la migliore riuscita possibile della manifestazione

ciclistica che attraverserà il territorio regionale, dall’altro

si pone in continuità con le strategie previste per raccordare i

diversi enti coinvolti. FVG Strade infatti ha partecipato agli

incontri con la Prefettura e la Questura e svolge il ruolo di

“braccio operativo” della Regione in occasione dell’importante

manifestazione.

Inoltre, è stato profuso notevole impegno anche in tema di

informazione digitale, grazie ad un protocollo elaborato insieme

alla Regione Veneto. Da quest’anno, infatti, sarà possibile

essere informati sulla situazione della viabilità tramite web

collegandosi all’indirizzo infomobility.moovamobilityconnect.it.

L’informazione sarà garantita in tempo reale e riguarderà anche

condizioni meteo particolarmente avverse, disponibilità e

ubicazione dei parcheggi, sempre con un occhio allo sviluppo

della tappa, ai tempi di percorrenza della corsa e allo

spostamento della carovana rosa.

