Giovane morto vicino locale, indagini

Sarà l’autopsia a dovere chiarire le cause della morte di un giovane nei pressi di un locale di Bastia Umbra dopo uno scontro che ha coinvolto due gruppi di persone. Su quanto successo sono in corso indagini da parte dei carabinieri coordinati dalla procura di Perugia. Gli inquirenti mantengono un riserbo praticamente assoluto su quanto successo.

La dinamica dell’episodio non appare al momento chiara. Il giovane morto è stato investito da un’auto subito dopo la discussione. Da stabilire però – secondo gli investigatori – se sia morto per l’urto con la vettura o se il decesso sia avvenuto prima ed eventualmente per quali ragioni. Al momento non sono stati presi provvedimenti di alcun tipo da parte dell’autorità giudiziaria.