Giovane danneggia due telecamere sorveglianza,denunciato da Ps

Per fare una ‘bravata’ davanti ai propri amici un 19enne, in stato di ubriachezza, il 24 gennaio scorso, ha danneggiato due telecamere di videosorveglianza nel sottopassaggio del centro per l’impiego di piazza Salvo d’Acquisto ad Ancona. E’ stato individuato e denunciato dalla Squadra Mobile di Ancona per danneggiamento aggravato dall’esposizione dei beni alla fede pubblica commessi per futili motivi.

La vicenda era stata denunciata alla polizia direttamente dall’Assessore alla Sicurezza Protezione Civile e Manutenzione e Lavori Pubblici del Comune di Ancona che, oltre ad una fattiva collaborazione, ha anche fornito con l’ausilio di personale tecnico specializzato, i file video da cui sono state estrapolate le immagini degli atti vandalici. I poliziotti hanno studiato minuziosamente il video estrapolato, riuscendo in poche ore a dare una svolta all’attività investigativa.

Il ragazzo è stato raggiunto in casa dai poliziotti, gli sono stati sequestrati gli indumenti e quant’altro riconducibile ai fatti di cui si è reso responsabile. Poi è stato condotto nell’Ufficio Investigativo della Mobile e denunciato a piede libero.