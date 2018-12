Giovane cacciatore muore colpito da una fucilata ad Esperia

È caduto in un dirupo dopo il colpo al’addome

Una giornata di caccia di cinghiali in località Selvi, si è trasformata in una tragedia per il giovane trentenne Placidino Villani, di Esperia.

Placidino è stato colpito all’addome da un pallettone e sembrerebbe che il colpo l’abbia poi fatto cadere in un dirupo.

I compagni di caccia che erano con lui, hanno dato immediatamente l’allarme e sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, gli uomini del Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco che avranno il compito di recuperare il giovane dal dirupo.

Gli investigatori dell’Arma e della Procura di Cassino stanno indagando per definire la dinamica dell’incidente.

Placidino Villano lascia la moglie e la bimba di pochi anni.