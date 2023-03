Domani, alle ore 10.30, in Confcommercio con Sangalli e Piantedosi. Presentazione di un’analisi sull’usura e intervista in esclusiva a imprenditore usurato

Domani, martedì 28 marzo, alle ore 10.30 a Roma, nella sede della Confederazione, si svolgerà la Giornata nazionale di Confcommercio “Legalità, ci piace!”. L’iniziativa, giunta alla 10^ edizione, vuole promuovere e rafforzare la cultura della legalità che è un prerequisito fondamentale per la crescita e lo sviluppo.

Interverrà il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli. Chiuderà i lavori il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

Il Direttore dell’Ufficio Studi, Mariano Bella, presenterà un’analisi di Confcommercio su usura e fenomeni illegali e il Comandante Regionale della Guardia di Finanza dell’Emilia Romagna, Ivano Maccani, interverrà sulle iniziative a tutela del made in Italy e della legalità economica.

Durante l’incontro si svolgerà anche una breve intervista in esclusiva a un imprenditore vittima di usura. Inoltre, in chiusura dell’evento sarà consegnato il premio di Confcommercio “Legalità, ci piace!” ad un importante esponente delle Forze dell’ordine per l’attività svolta contro la criminalità e i fenomeni illegali che ostacolano la crescita e lo sviluppo del nostro Paese.

L’appuntamento per la stampa è domani, martedì 28 marzo, alle ore 10.30, in Confcommercio – P.zza G.G. Belli 2, Roma.