Giornata internazionale contro omofobia,c’è anche Campobasso

La città di Campobasso aderisce alla Giornata internazionale contro l’omofobia, lesbofobia, transfobia e la bifobia, in programma il prossimo 17 maggio, finalizzata a promuovere e coordinare eventi di sensibilizzazione e prevenzione per contrastare il fenomeno in tutte le sue forme e in tutti i Paesi del mondo. “È la prima volta – ha spiegato l’assessore alle Pari opportunità, Paola Felice – che l’amministrazione comunale aderisce formalmente all’iniziativa.

È un atto non solo simbolico, ma che manifesta tutto il profondo interesse che l’intera comunità cittadina ha più volte dimostrato di avere su questi temi. Attraverso questa campagna – ha aggiunto – le amministrazioni pubbliche aderenti alla rete vogliono quindi lanciare un messaggio chiaro: i discorsi d’odio alimentano e giustificano fenomeni di violenza e vanno quindi contrastati”. L’Amministrazione comunale – ha fatto sapere Felice – ha anche risposto a un bando per la creazione in città di un centro contro le discriminazioni.