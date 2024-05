Lunedì 27 maggio dalle ore 10.00 alle 13.00, si terrà presso il Centro Commerciale Latina

Fiori in v.le Pier Luigi Nervi a Latina, la Giornata della Prevenzione del Fumo, in

collaborazione tra la ASL Latina – UOC Prevenzione Attiva-UOSD Pneumologia e Centro

Antifumo della LILT Lega italiana per la Lotta ai Tumori – Associazione Provinciale di

Latina.

L’evento ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione sui danni provocati dal fumo e si

inserisce in una serie di iniziative organizzate sul territorio in occasione del “No Tobacco

Day”, la Giornata Mondiale Senza Tabacco indetta dall’Organizzazione Mondiale della

Sanità, che si celebra ogni anno il 31 maggio.

Nel corso della mattinata medici, psicologi e infermieri informeranno sui pericoli del fumo

e sull’importanza di smettere, misurando il grado di dipendenza dal fumo (test di

Fagerstrom e rilevazione del monossido di carbonio) ed evidenziando la motivazione a

smettere (test di Mondor), nonché i vantaggi a breve e a lungo termine della cessazione

del fumo. Gli operatori rileveranno anche il livello di glicemia e di colesterolo e l’indice di

massa corporea, per stimolare l’adozione di stili comportamentali salutari, mediante la

corretta alimentazione e l’attività fisica, per migliorare la propria qualità di vita.

Nel pomeriggio, dalle ore 15.00 alle 17.00, verranno effettuate consulenze pneumologiche

con spirometria. A tal fine, sarà possibile prenotare nella giornata di venerdi 24 maggio,

dalle ore 10:00 alle ore 12:00, chiamando il numero 0773-6036888.

Durante tutta la durata dell’evento sarà distribuito materiale informativo a tutti coloro che

vorranno partecipare.