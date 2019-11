Giornalismo genovese in lutto, è morto Claudio Bollo

Lutto nel mondo del giornalismo genovese per la scomparsa ieri mattina di Claudio Bollo, 67 anni. Oggi alle 19 nella chiesa di San Paolo in via Acquarone viene recitato il rosario, domani alle 11.45 i funerali.

Bollo ha collaborato per diversi anni con Telenord e Telegenova. A trovarlo privo di vita è stata la moglie al suo rientro a casa.