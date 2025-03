Giorgia Meloni visita Torino: Special Olympics e Argotec Satellites tan e le novità affrontate

Venerdì 14 marzo 2025, il Primo Ministro Giorgia Meloni ha fatto una visita ufficiale a Torino.

Inalpi Arena e Special Olympics

Meloni è arrivato all’aeroporto di Caselle intorno alle 10 del mattino ed è stato accolto dal Prefetto di Torino, Donato Cafagna, dal Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e dal Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. Si è poi recata all’Arena Inalpi, dove si stavano svolgendo i Giochi Mondiali invernali delle Olimpiadi Speciali. Il primo ministro si è incontrato e scambiato i cinque con gli atleti.

Visita del Parco dello Spazio Argotec

Verso mezzogiorno, Meloni visitò il Parco dello Spazio Argotec a San Mauro Torinese. Questa struttura, costruita con un investimento di circa 25 milioni di euro utilizzando fondi PNRR, funge da sede per una società leader nel settore spaziale, specializzata in satelliti.

La visita precedente

L’ultima visita di Meloni a Torino fu nell’ottobre del 2023 per la festa delle regioni e delle province.

Dettagli non confermati

Al momento della segnalazione, non era ancora noto se ci sarebbero state chiusure stradali o cambiamenti di traffico per motivi di sicurezza. Anche un incontro tra Meloni, il sindaco Stefano Lo Russo, o il presidente Alberto Cirio non è stato confermato.

L’articolo originale è stato scritto da Luca Ronco e pubblicato il 14 marzo 2025, alle 13:47. La fotografia è stata fornita da Edoardo Sismondi e Rachele Venco.