Giorgetti: ‘L’estensione del Green pass per aumentare la libertà’.

“Le decisioni difficili assunte dal governo, come l’obbligo del green pass sui luoghi di lavoro, sono volte non a limitare la libertà, ma ad aumentare la libertà e l’incontro. Abbiamo fatto queste misure per riaprire”.

Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti al Micam, al via alla Fiera di Milano. “È fondamentale tornare a essere liberi, naturalmente con qualche regola da osservare – ha aggiunto – Questo è il motivo per cui il governo ha deciso che dobbiamo aprire tutto, ma rispettando ulteriori regole. L’alternativa era rischiare di tornare indietro a situazioni che non vorremmo più rivedere”.

E a chi gli chiedeva dei suoi rapporti con Salvini, il ministro ha detto: “Andiamo d’amore e d’accordo“.

Intanto da Lamezia Terme il segretario del Pd, Enrico Letta, torna a criticare il leader leghista. “Siamo al governo con Draghi per fare le cose che servono agli italiani, dopodiché ho sempre detto che per quanto ci riguarda quello che conta è fare uscire l’Italia dalla pandemia e ripartire. Draghi sta facendo questo e lo sta facendo senza ascoltare le posizioni e le proposte di Salvini ed è il motivo per cui le cose stanno andando bene. Salvini, su questi temi, è totalmente irrilevante sull’agenda di governo”

Il leader M5S, Giuseppe Conte auspica che la Lega “diventi consapevole di avere responsabilità di governo”. Mentre Salvini ribatte: “Stare al Governo con Pd e 5S non è facile” e annuncia “barricate” contro chi vuol rifare “la legge Fornero”.