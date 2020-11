Gioielliere spara all’auto dei ladri

Spara contro le gomme dell’auto dei ladri che poco prima avevano rubato nella sua gioielleria. E’ successo la scorsa notte in via Martiri della Libertà a Genova Pegli.

Secondo quanto appurato dagli agenti della squadra mobile i ladri avrebbero usato l’auto come ariete per sfondare la vetrina del negozio Cicala. Una volta rotto il vetro sono entrati arraffando alcuni preziosi. Il titolare, che abita sopra il negozio, ha sentito i rumori ed è sceso in strada armato. Quando è arrivato i ladri stavano scappando e lui ha sparato alcuni colpi di pistola contro le ruote senza riuscire a prenderli.

Quello della scorsa notte è il quarto caso simile in città.

Gli investigatori indagano per capire se vi sia un’unica regia dietro a questi colpi.