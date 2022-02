Giochi online: spopolano le versioni beta e trial prima dei lanci

Il mondo dei giochi è completamente cambiato rispetto a qualche anno. Che l’on line abbia ormai sostituito l’off line e le classiche sale giochi è un dato di fatto.

Ci sono, però, dei punti che non sempre vengono presi in considerazione. Anzi, passano sotto traccia tra il silenzio generale.

Tra gli aspetti che poco vengono sottolineato, c’è la vera e propria ‘esplosione’ delle versioni beta e trial del gioco.

Che cos’è la versione beta/trial e i suoi vantaggi

La versione beta è semplicemente una versione del gioco che, pur avendo dei tratti incompleti, si avvicina molto alla versione definitiva.

Di solito, la versione beta viene rilasciata prima di un grande lancio di un titolo importante per dare, sulla carta, la possibilità a una ristretta cerchia di persona di testare il gioco.

Dall’altro, però, la casa di produzione ha l’opportunità di effettuare dei testing su un campione notevole di persone in modo completamente gratuito. Alcune volte, però, per invogliare le persone a giocare o a provare funzionalità nuove si propone un vero e proprio codice bonus: un’offerta riservata esclusivamente ai nuovi utenti o a chi ha dimostrato più fedeltà in passato.

Perché spopolano le versioni beta dei giochi

Sono diversi i motivi per cui spopolano le versioni beta. In un mondo sempre più connesso, oltre alla classica sfida, c’è anche la voglia di provare prima degli un gioco. In questo modo, si ottiene un vantaggio competitivo rispetto agli avversari.

È vero che, ovviamente, alcune funzionalità possono cambiare rispetto, poi, alla versione definitiva, ma è molto difficile che venga stravolto completamente tutto. Quindi, come si può immaginare, è un bel vantaggio ‘partire’ prima rispetto agli altri.

Un altro motivo, già enunciato precedentemente, è che, comunque, chi ha prodotto e inventato il gioco si ritroverà un test sulla carta planetario a costo zero.

Basterà invogliare le persone a partecipare e dar loro l’opportunità di segnalare eventuali bug. In ogni caso, anche all’utente fa piacere, comunque, essere menzionato qualora dovesse, concretamente, aiutare nella riuscita ottimale del gioco stesso.

E si genera, così, una community che dà beneficio a tutti. Sia alle persone che si sentono valorizzate e sia al proprietario del gioco. Della serie, tutti ci guadagnano e nessuno ci perde.

Come avere in anteprima le versioni beta

Le versioni beta e trial dei giochi non sono per tutti. Molto spesso dipende dalla politica che viene adottata.

Ad esempio, per alcune tipologie di giochi è necessario che si paghi qualcosa, in modo da entrare in una sorta di club esclusivo. In altre occasioni, vengono premiati chi è ‘fedele’ e gioca da tanto tempo.

E (sta capitando soprattutto nell’ultimo periodo) chi è una sorta di influencer sui social per poter, poi, diffondere il gioco che sta per uscire.

Oppure può bastare semplicemente contattare l’editore del gioco e chiedere di questa eventualità. Spesso, infatti, vengono aperte delle iscrizioni in un ristretto arco temporale per invogliare tutte quelle persone che, se vogliono fare da tester, possono cimentarsi sul campo.