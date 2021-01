La fortuna ha baciato nuovamente la Sardegna. Un giocatore ha infatti vinto il concorso Win for Life Classico che ha assegnato il 458/o vitalizio a Bosa.

Il tagliando vincente è stato giocato nel punto vendita Tabacchi Spada in via delle Scuole, giovedì 21 gennaio. La combinazione vincente è stata: 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20. Numerone: 19.

La vincita, 3mila euro al mese per 20 anni, è stata realizzata con una giocata da 2 euro.