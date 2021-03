Giocare in borsa: ecco quali azioni monitorare per investire oggi

Con la volatilità sui mercati finanziari che rimane bassa, segnale di una possibile riduzione del rally in Borsa in corso da marzo 2020, capire dove investire oggi diventa sempre più difficile. Al momento bisogna fare i conti con uno scenario complesso, caratterizzato dallo spettro di un possibile ritorno dell’inflazione, l’incertezza legata alla pandemia di coronavirus e l’eventuale bolla finanziaria paventata da alcuni analisti.

L’indicatore Buffett, con il quale viene misurato il rapporto tra il valore dell’azionariato USA e il PIL degli Stati Uniti, mostra chiaramente come Wall Street sia particolarmente sopravvalutata, con le borse europee, e nel dettaglio Piazza Affari, che invece si posizionano su livelli di rischio decisamente più contenuti. Nella situazione attuale bisogna anche tenere conto dell’aumento del prezzo del petrolio, spinto al rialzo da una serie di dati macro positivi che fanno intravedere un possibile recupero dei consumi e della produzione industriale.

In questo contesto è necessario inserire anche l’incremento dei rendimenti dei Treasury USA, con gli interessi dei bond americani a 10 anni che superano l’1,3%. Intanto, gli Stati Uniti si preparano ad attuare il piano di stimoli da 1.900 miliardi di dollari, con la FED che continua a indicare la presenza di “rischi significativi” per l’economia a stelle e strisce, mentre la BCE sprona l’Unione Europea e i governi dell’Eurozona ad accelerare sul Next Generation EU.

Quali titoli monitorare sul mercato azionario?

Secondo le indicazioni dei professionisti di InvestimentiFinanziari.net, tra le azioni da acquistare oggi ci sono soprattutto titoli tecnologici, bancari, e automotive, con alcune aziende da inserire assolutamente nelle proprie valutazioni di analisi tecnica e fondamentale. Ad ogni modo, dopo la forte spinta negli ultimi anno dei titoli growth, sono le azioni value a destare il maggiore interesse, specialmente in vista di un aumento dei prezzi nel prossimi mesi e del ritorno alla crescita per l’economia mondiale.

Un titolo intrigante è senza dubbio Intesa Sanpaolo, con un prezzo target intorno a 2,35 euro secondo gli analisti, soprattutto dopo la conferma del rating buy da parte di Goldman Sachs. L’istituto americano ha stabilito un target price di 2,65 euro, quindi più alto rispetto alla media, un giudizio favorito dalle prospettive di crescita della banca italiana in merito al rendimento potenziale del capitale. Opinione simile anche per UniCredit, con un target price in aumento rispetto agli scorsi mesi, a causa del forte controllo dei costi da parte del gruppo e dell’eccesso di capitale.

Nel comparto automotive, invece, occhi puntati su Stellantis, infatti nonostante numeri non eccellenti sul fronte delle immatricolazioni, il quarto colosso automobilistico del mondo è stato valutato positivamente dagli analisti di Goldman Sachs, con un target price di 18 euro per il 2021. Nel settore tech è da monitorare con grande attenzione Intel, in rialzo dopo gli ottimi risultati del 2020, con ricavi record a quasi 78 miliardi di dollari in crescita dell’8%, un cash flow consolidato di 21,1 miliardi e pagamenti per i dividendi a quota 5,6 miliardi.

Al di sopra delle aspettative degli analisti è Amazon, in grado di ottenere anch’essa ricavi record nel Q4, con l’utile che sale a 7 miliardi di dollari e un incremento delle vendite del 44%, con risultati consolidati che vedono ricavi oltre i 125 miliardi e un utile per azione di 14,09 dollari. Stime ottimistiche anche per il gruppo svizzero Roche, specializzato nei sistemi diagnostici e nella farmaceutica, per il quale il target price 2021 degli analisti è di 356 franchi, con margini superiori al 17% e opportunità legate alla ripresa dei consumi.

Il rally del petrolio spinge i titoli energetici

Ovviamente bisogna osservare con attenzione il rally del prezzo del petrolio, sia per operare eventualmente sulle materie prime, sia per orientarsi negli investimenti sui titoli energetici, azioni che senza dubbio richiedono un’accurata analisi finanziaria in questo momento. Tra le migliori azioni su Borsa Italia c’è Saipem, tuttavia stanno mettendo a segno ottime performance anche Eni e Tenaris, capaci di beneficiare del rialzo della quotazione del greggio e proporsi con nuovo slancio per il 2021.

Ad ogni modo, quest’anno ci sarà una forte spinta della green economy, favorita dalle nuove politiche ambientaliste dell’amministrazione Biden e dalle ingenti risorse stanziate da USA e Unione Europea per la transizione energetica. In questo scenario è da tenere d’occhio Brookfield, società canadese a partecipazione pubblica specializzata nella commercializzazione di energia da fonti rinnovabili, il cui titolo è in rialzo del 46% nell’ultimo anno e del 3,4% da gennaio.

Buone prospettive per il boom dell’economia verde sono previste anche per First Solar, impresa americana che si occupa della produzione di pannelli solari, presente con stabilimenti anche in Europea e nel Sud-est asiatico, con una quotazione in Borsa aumentata di oltre il 50% negli ultimi 12 mesi. Altra azienda che potrebbe avvantaggiarsi dalla conversione energetica è NextEra Energy, con un prezzo di mercato salito più del 5% nel 2021, uno dei più grandi produttori al mondo di energia pulita da fonti rinnovabili, soprattutto eolico e fotovoltaico, con stime positive per la previsione di aumento dei dividendi fino al 2022.