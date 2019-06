Getta immondizia per strada, ma il sindaco di Ercolano non ci sta

Una donna ha gettato dell’immondizia per strada, ma il sindaco l’ha vista mentre fuggiva.

Siamo abituati a parlare dell’emergenza rifiuti in Campania. Questa volta, siamo davanti ad un caso eclatante. Una donna, sicura di non essere vista, getta indisturbata dell’immondizia in strada e se ne va.

Peccato che qualcuno l’abbia vista e che si tratti proprio del sindaco Ciro Buonajuto. L’uomo l’ha filmata con il suo cellulare e ha lanciato un appello su Facebook: “Per i parenti e gli amici che riconoscono questa signorina che ieri pomeriggio ha comodamente buttato la sua spazzatura in mezzo alla strada: fatele vedere questo video, magari un po’ si vergogna e la prossima volta sta più attenta. I problemi ci sono e stiamo provando a superarli, ma se non si combatte l’inciviltà non si va da nessuna parte”.

Ancora non si conosce l’identità della donna e forse questo tentativo sarà un ennesimo buco nell’acqua. Si spera che le forze dell’ordine stiano lavorando per ricostruire l’identità della donna.